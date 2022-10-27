國外寄包裹藏大麻來台 警逮人查獲75棵植栽

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（中央社記者劉建邦台北27日電）焦姓男子向國外賣家買1112克大麻花，透過國際包裹從加拿大寄來台灣，以零食為品項規避查緝，刑事局掌握線索，赴高雄逮人，在焦男住家搜出75棵大麻植株及設備。警詢後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵三大隊第三隊長陳力維表示，日前接獲情資，有民眾從國外寄送包裹來台，實則藏放毒品，經查42歲焦姓男子涉重嫌，組專案小組查緝。

刑事局查出，無業的焦男先透過通訊軟體與加拿大賣家聯繫購買大麻花，再把大麻花藏放在國際包裹，寄送來台，為規避查緝，刻意以零食當包裹品項，且刻意把收件地址填寫為鄰居住家，專案小組在台北郵局掌握藏毒包裹，循線發現收貨人為焦男及其高雄市住家地址。

專案小組日前見時機成熟，赴焦男於高雄市住家搜索，除當場逮人，並查扣藏放2個包裹內，共1112克大麻花，也發現屋內猶如大麻製毒工廠，有75棵大麻植株及大批製毒工具和藥劑等。

警方初估，焦男從加拿大購買大麻花，黑市價格共約新台幣300餘萬元，至於大麻植株，若順利栽培成功，一盆約可製成300克大麻。警詢後依違反毒品危害條例罪嫌把焦男移送台北地檢署偵辦。

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警政署刑事局為阻絕境外毒品來台，自民國110年9月起接辦從財政部關務署移交查緝郵政系統走私毒品郵包案，統計至今年9月，接獲關務署通報129件，已破獲101件、逮捕151人，包含天道盟、竹聯幫等幫派涉毒案。

警政署表示，將持續加強查緝從境外寄送毒品郵包案，且會通報駐外警察聯絡官聯手友軍溯源，並會與關務署保持聯繫，共同合作查緝跨境走私毒品案，展現溯源斷根毒品決心。（編輯：方沛清）1111027