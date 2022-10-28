苗栗縣後龍鎮長選舉疑賄選每戶6千元 4嫌交保

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣後龍鎮長選舉，陳姓女子等多人疑似以每戶新台幣6000元為代價，為特定參選人賄選，檢警接獲情資展開偵辦，傳喚涉案人等到案說明後，包括陳女在內4人交保候傳。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，檢察官張文傑指揮苗栗縣警察局刑警大隊及苗栗、頭份、通霄、大湖分局、法務部調查局苗栗縣調查站等單位，共同偵辦陳女等9人涉嫌為某後龍鎮長參選人賄選案件。

檢方表示，經向苗栗地方法院聲請搜索票獲准，專案小組昨天兵分多路發動搜索，並傳喚涉案的陳女等9人、收受賄賂選民20名到案說明，查扣現金23萬1300元、選民名冊、筆記型電腦、智慧型手機等。

苗栗地檢署指出，檢察官訊問釐清案情後，陳女等4人因涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，檢察官分別諭知20萬元、6萬元、3萬元、3萬元交保候傳，其餘涉案人則均請回。

檢方表示，查賄團隊在掌握賄選情資後，從速從嚴偵辦相關犯罪，以維護選舉公平、公正為首要目標，絕不使心存僥倖者有機可乘。（編輯：李錫璋）1111028