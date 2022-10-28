陳其邁：大林廠全面公安檢查 中油一週內提調查報告
2022/10/28 12:41（10/28 13:02 更新）
高雄市小港區中油大林煉油廠27日晚間火警，從遠處都能清楚看見濃濃黑煙及橘紅火光。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月27日
（中央社記者曾以寧高雄28日電）中油大林煉油廠昨天晚間發生火警，高雄市長陳其邁今天早上召開晨會表示，要求中油一週內提出事故調查報告，並責令市府各相關局處針對中油大林廠全區進行全面公安檢查。
中油高雄大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場昨天晚間發生火警，大量火煙竄天際，消防人員晚間10時35分獲報後趕赴現場，於11時42分控制火勢，但因管線內尚有剩餘油氣，需等待殘餘油氣燃燒完畢，消防人員持續射水降溫及警戒，直到今天凌晨3時8分火勢才完全熄滅，幸過程中無人員傷亡。
陳其邁深夜趕抵現場後表示，勞工、環保局將分別以最重罰開罰，共新台幣530萬元，並要求全面停工檢查，待安全無虞才可復工。
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陳其邁今天早上再召開晨會，並透過新聞局對外表示，要求中油對事故進行調查，事故調查報告於一週內提出，並責請市府勞工局、環保局、工務局及經發局等各相關局處，針對中油大林廠全區進行全面公安檢查。
昨夜有當地里長趕赴現場向陳其邁陳情表示居民受深夜火警驚嚇，大林蒲遷村議題也再被提起。對此陳其邁說，遷村正在進行，遷村是大林蒲居民的共識，市府也希望能有更好的條件，讓居民住到比較好的環境，不然這裡周遭都是石化工廠，空氣品質不佳、安全風險相對也比較高，待選舉之後，就會再立刻啟動遷村。（編輯：謝雅竹）1111028
（中央社製圖）
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