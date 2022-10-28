高雄大林煉油廠火警 陳其邁：停工檢查開最重罰

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）中油高雄大林煉油廠昨天晚間發生火警，大量火煙竄天際。高雄市長陳其邁深夜趕抵現場表示，市府勞工、環保局將分別以最重罰開罰，共新台幣530萬元，並要求全面停工檢查。

高雄市政府消防局昨天晚間發布訊息指出，10時35分獲報小港區中林路中油大林煉油廠發生火警，濃濃黑煙跟橘紅火光照亮夜空，就連老遠處民宅都能清晰看見。消防局共出動26車49人前往搶救，在11時42分控制火勢。

高雄市長陳其邁也在晚間11時35分趕抵現場了解情況，並接受媒體聯訪說明，因第三重油加氫脫硫工場正進行歲修，加壓氫氣在施工過程中燃燒，造成管線內殘留氣體燃燒，燃燒氣體為氫氣，無硫化氫成分；目前火勢已經受到控制，沒有安全疑慮，但依照SOP需要進行餘火燃燒，將管線內殘餘油氣燃燒殆盡後才熄火。

陳其邁指出，針對這起事故，市府勞工局、環保局都將給予最重處罰，並要求第三重油加氫脫硫工場全面停工檢查，確定安全無虞後才准復工，金額部分，環保局將祭出500萬罰單，勞工局也將開罰30萬。

陳其邁呼籲，中油應該痛加檢討，公安不應該再有任何閃失，且因為附近大林蒲居民過去因為對公安事件心有餘悸，有里長前來表達希望全面停工，待確保安全再行復工，市府與居民立場一致，「引起這種不必要的意外、公安事件，我也認為中油非常不應該」。

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高雄市政府環保局也發布新聞稿表示，同仁在發現火警後立即趕赴現場警戒並監測空氣品質。初步了解事故原因為廠區加氫脫硫工場正在開爐，昨天開始建壓爐，建壓至130公斤時疑似空冷器發生氣爆，設備內容物為氫氣氣體。

環保局表示，中油大林廠近1年屢次違規達4件，含燃燒塔違反操作、設備元件洩漏、火災事故等，並因現場爆炸產生大量黑煙，環保局將依違反空污法重罰500萬；目前環境量測無異常高值，環保局將持續於現場及下風處監測空氣品質。（編輯：楊昭彥）1111028