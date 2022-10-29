涉贈禮賄選 花蓮新城鄉1村長參選人交保、樁腳收押

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮地檢署接獲情資，新城鄉林姓村長參選人，涉嫌贈送價值新台幣數百元至上千元不等禮品賄選，檢方日前發動搜索，訊後聲押劉姓樁腳獲准、林姓參選人諭知10萬元交保。

花蓮地檢署主檢林俊廷今天接受中央社記者採訪指出，林姓村長參選人與劉姓樁腳為朋友關係，今年7、8月間登記參選前，涉嫌以關懷名義贈送茶葉、電風扇及手工香皂等價值數百元至上千元不等的禮品給選區民眾尋求支持，涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，檢察官黃蘭雅27日指揮新城警分局、花蓮警分局陸續發動2波搜索，針對林姓村長參選人、劉姓樁腳住處等6地點執行搜索，通知10人到案，同時查扣茶葉、電風扇、手工香皂等物品。

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案經檢察官訊問後，認為林姓村長參選人、劉姓樁腳共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，劉姓樁腳有羈押原因及必要，檢方28日向法院聲請羈押禁見獲准；林姓村長參選人由檢察官諭知具保10萬元。

花蓮地檢署統計，截至目前已接獲約80件賄選情資，陸續偵辦中，呼籲各參選人清白參選，端正選風，檢警必會嚴加查辦。（編輯：黃世雅）1111029