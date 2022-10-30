稍來山步道40多處引導繩遭切斷 東勢林管處報警偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中和平區稍來山步道昨天有山友，疑因攀拉引導繩斷裂致跌落邊坡受傷，林務局東勢林管處今天會同警方前往蒐證，發現沿線有40多處引導繩遭蓄意切斷，已報警展開偵辦。

台中市一名男子昨天攀登和平區鳶嘴稍來山步道，不慎滑落邊坡造成手部骨折，經台中市消防局協助救援下山，後送東勢農民醫院救治。

林管處得知這起意外疑因傷者攀拉引導繩斷裂所致，於今天會同森警隊至發生地點蒐證，並指派鞍馬山工作站2組4人，全面盤點沿線步道引導繩。

東勢林管處指出，步道沿線設有引導繩，引導民眾走在步道路徑上，以防範迷途，引導繩都固定於兩側樹上無安全疑慮，在陡坡處，必要時可輔助民眾攀爬，經查事故發生地點，位於支線陡峭之處，現場引導繩還在，也有山友自行架設的鐵鍊可攀拉。

林管處表示，發現沿線總計約40多處引導繩被蓄意切斷，被切斷的引導繩僅部分遭受破壞，經評估尚未有影響行走於步道造成迷途的疑慮。

對於引導繩遭不明人士蓄意切斷，東勢林管處呼籲，引導繩已遭破壞，請登山客不要利用引導繩輔助攀爬，以維護登山安全；另外也警告蓄意破壞毀損公物者，全案已報請森警隊進行蒐證，後續將依法偵辦。（編輯：陳仁華）1111030