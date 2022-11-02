選前清查地下不法金流 澎檢破地下匯兌

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（中央社澎湖縣2日電）年底選戰白熱化，澎湖檢調宣布破獲陳姓業者涉從事非法地下匯兌，初估2年多來通匯金額高達1億1000多萬元，陳男訊後以20萬元交保。全案也是澎湖檢調查獲轄內近10年來首宗地下匯兌案。

澎湖地檢署近期接獲情資澎湖縣某商號陳姓經理涉非法地下通匯，指示指揮澎湖縣調查站偵辦。檢方今天新聞稿表示，經專案小組調取相關資金流向分析，見時機成熟，10月31日持法院搜索票前往陳男住處搜索，查扣現金新台幣24萬2800元。

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澎湖地檢署調查發現，陳男自民國109年10月起向有通匯需求民眾收取新台幣後，存入帳戶內再透過綁定中國大陸地區銀行帳戶的支付寶APP，轉支付人民幣貨款。陳男再分次從帳戶提領現金，交由身分不詳的中國大陸地區人士，輾轉將新台幣轉為人民幣，回存至陳男綁定支付寶APP的中國大陸地區銀行帳戶，從中賺取千分之3、4不等利差，初估經手通匯金額達新台幣1億1230萬餘元。

澎湖檢方訊後以陳男涉違銀行法，經營地下匯兌業務罪罪嫌重大，但無羈押必要，諭知20萬元交保候傳。澎檢表示，目前正值選舉期間，為防止選舉賭盤與境外不法資金介入選舉，將持續配合台灣高等檢察署「選前查緝地下不法金流」專案，強力掃蕩選舉賭盤、地下匯兌與洗錢犯罪，維護公正透明選舉環境。（編輯：孫承武）1111102