柬埔寨販運集團情侶檔落網 被害人躲泰國保命

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗地檢署打擊人口販運犯罪，查獲人蛇集團情侶檔專門誘騙國人前往柬埔寨，其中有被害人搭機至泰國，前往柬埔寨途中警覺受騙下車，在泰國躲藏15天後，才由母親匯錢協助返台。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，檢察官張文傑3日指揮彰化縣警察局刑警大隊、內政部移民署苗栗縣專勤隊、刑事警察局電信偵查大隊等兵分多路，拘提、搜索柬埔寨販運集團旗下情侶檔幹部温姓男子及王姓少女，並通知多名證人到案釐清。

檢方調查，犯罪集團採「豬仔一條龍」服務，並吸收白牌車司機，由成員以招待旅遊、輕鬆賺取高薪等幌子招募受騙被害人上鉤後，再由位在台灣的温男等人負責載送被害人辦理護照、送往集團成員位在苗栗縣頭份市住處、竹南鎮境內網咖等地住宿，直至出國當日，再由温男駕車搭載王女與被害人，前往桃園國際機場搭機出境。

檢方指出，其中1名被害人搭機至泰國曼谷搭乘集團成員所聘之計程車司機前往柬埔寨，因警覺受騙而要求在中途下車，經在泰國躲藏15天後，才在母親匯錢協助下，自行購票搭飛機返台。

檢方表示，該犯罪集團從今年7月至8月間，已成功載送至少2名被害人出國，另尚有其他被害人行蹤不明。

苗栗地檢署表示，檢察官訊後認定温姓男子涉嫌違反組織犯罪防制條例、意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞及滅證之事實，向法院聲請羈押禁見獲准；另女友王姓少女經法院少年法庭裁定，責付其家長。（編輯：張銘坤）1111104