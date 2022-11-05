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首頁 / 社會

台灣人涉案關押波蘭 法務部積極尋求引渡回台

2022/11/5 13:11
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（中央社記者蕭博文台北5日電）波蘭法院先前同意引渡劉姓台灣人到中國，但歐洲人權法院一致認定，這可能會讓當事人陷入遭虐待和酷刑的重大風險。法務部今天表示，肯定此判決，將尋求引渡劉嫌回台審判。

全案起於，波蘭最高法院等司法機關先前同意將台灣公民劉宏濤（Hung Tao Liu，音譯）引渡到中國，但他提出上訴，主張波蘭的決定違反歐洲人權公約第3條和第6條，條文內容與酷刑、虐待和剝奪公平審判的權利有關。

根據法庭文件，劉宏濤生於1980年，目前被拘留在波蘭華沙，由律師高斯基（Marcin Gorski）代表出庭。歐洲人權法院10月6日一致認定，這可能會讓當事人陷入遭受虐待和酷刑的重大風險。

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劉宏濤涉嫌參與一起在西班牙境外運作的大型網路詐騙，組織成員近260人，多數是台灣人。西班牙與中國警方聯合於2016年和2017年破獲了這個組織。

法務部今天對歐洲人權法院的判決表示肯定，並指出劉姓犯嫌所涉相關案件，檢察機關也持續偵辦中，後續法務部將透過台灣與波蘭的刑事司法合作協定，積極尋求將劉嫌引渡回台接受司法審判，以貫徹國家司法權及維護國人權益。（編輯：方沛清）1111105

劉宏濤
歐洲人權法院創先例 認引渡台灣人到中國有遭酷刑風險
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