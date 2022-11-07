祥慶號漁船海上失火 1名菲籍船員失聯搜救中

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）我國籍秋刀魚兼魷魚釣船「祥慶」號昨天上午在海上失火，48名船員獲救，1名菲律賓籍船員下落不明。漁業署今天說，「祥慶」漁船仍悶燒中，救援漁船持續戒護搜尋失蹤者。

新華社報導，台灣一艘秋刀魚兼魷魚釣船「祥慶」號昨天上午在北太平洋海面作業時船體起火，附近浙江寧波「甬發1」漁船見狀前往救援了48名船員，另有1人失蹤。

漁業署今天發布新聞稿表示，「祥慶」漁船為高雄籍魷釣兼營秋刀魚棒受網漁船，共有49名船員，分別為台籍2人、大陸籍3人、印尼籍11人、菲律賓籍33人。

漁業署監控中心在台灣時間11月6日中午11時50分接獲通報，指「祥慶」漁船在日本北海道釧鹿港東方約400浬公海發生火災，隨即啟動救援程序。

漁業署表示，第一時間由附近的中國大陸籍漁船「甬發1號」，及同公司的我國籍漁船「祥慶財」協助救援，救出48名船員已安置於「祥慶財」漁船均無受傷，惟1名菲律賓籍船員失蹤。

漁業署表示，目前「祥慶」漁船仍悶燒中，「祥慶財」漁船持續在旁戒護籍搜尋該名失蹤船員，漁業署也將持續掌握。（編輯：陳清芳）1111107