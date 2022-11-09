新北中和某里長參選人涉發牙線棒行賄 30萬元交保

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（中央社記者高華謙新北9日電）新北中和區呂姓里長參選人透過鄰長邀選民到辦公室，並發放數盒牙線棒與棉花棒等，涉嫌行賄；檢方今天依涉違反公職人員選罷法投票行賄等罪諭知呂姓被告以新台幣30萬元交保。

新北地檢署偵辦新北市中和區呂姓里長參選人等涉嫌違反公職人員選舉罷免法案，檢察官周彥憑昨天指揮法務部調查局新北市調查處等搜索呂姓參選人住處及辦公室，及其他共犯在中和區住所共4處，查扣物證，並通知4名被告及10名證人到案說明。

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檢警調查，呂姓里長參選人與他的劉姓配偶為求當選，10月透過簡姓、林姓鄰長邀選民至辦公室進行座談，且發放一人一袋內有數盒牙線棒、棉花棒禮品涉嫌行賄。

檢察官訊問完畢後，認呂姓被告等涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄等罪，犯罪嫌疑重大，不過尚無羈押必要，因而諭知呂姓及劉姓被告各以30萬元、20萬元交保，簡姓及林姓被告各以5萬元交保。（編輯：方沛清）1111109