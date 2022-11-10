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雲林東勢鄉代表參選人涉現金買票 聲押獲准

2022/11/10 16:58（11/10 17:21 更新）
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雲林東勢戴姓鄉代參選人涉嫌以每票新台幣1000元買票，雲林地檢署查賄小組9日發動搜索，帶回戴姓參選人等17人偵辦，戴男否認買票，訊後被警方以犯罪嫌疑重大有羈押必要，10日向法院聲請羈押禁見獲准。（雲林地檢署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月10日
雲林東勢戴姓鄉代參選人涉嫌以每票新台幣1000元買票，雲林地檢署查賄小組9日發動搜索，帶回戴姓參選人等17人偵辦，戴男否認買票，訊後被警方以犯罪嫌疑重大有羈押必要，10日向法院聲請羈押禁見獲准。（雲林地檢署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月10日
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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）雲林東勢戴姓鄉代參選人涉嫌以每票1000元買票，雲林地檢署查賄小組昨天發動搜索，帶回戴男及相關選民共17人，選民坦承收賄全數請回，今天檢方訊後以戴男違反選罷法為由聲押獲准。

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雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官廖易翔指揮台西分局、西螺分局、台中市刑大隊六隊、台中市第六分局、雲林調查站等單位，昨天到東勢鄉搜索並帶回民代表會戴姓參選人（男、44年次）及受賄民眾共17人。

檢方指出，戴姓參選人涉嫌以每票新台幣1000元向選區的選民買票，經檢警多日蒐證，昨天陸續傳喚參選人、選民到案說明，已受賄選民自動繳回現金共1萬元及其他傳喚選民，都被請回，戴男則否認買票，訊後則以犯罪嫌疑重大有羈押必要，今天向法院聲押獲裁定羈押禁見。（編輯：卞金峰）1111110

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