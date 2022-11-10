詐騙集團囚虐案 法院再裁准羈押3嫌總計24人

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新北市警方追查詐騙集團囚虐案成員，9日晚間再逮捕3人到案。警方調查，27歲吳姓嫌犯（圖）涉嫌參與南投棄屍行動。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月10日

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（中央社記者蕭博文台北10日電）新北警追緝詐騙集團囚虐案成員，昨晚逮重要幹部傅姓女子等3嫌；士林地檢署複訊後，今天向法院聲押傅女等3人獲准。全案迄今共有24人已遭羈押。

新北市警方在士檢指揮下，日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別搗破以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團；此一詐騙集團囚禁並凌虐求職者，警方救出58人，另在桃園龜山山區與南投尋獲3名死者遺體。

檢警接連數日展開拘捕行動，逮獲綽號「茶董」的陳樺韋、綽號「龍蝦」的涂姓男子等多名嫌犯。

新北市政府警察局刑事警察大隊專案小組昨天兵分多路，前往基隆七堵區、北市內湖區、新北土城區等地分別拘提傅女、32歲吳姓男子與27歲吳姓男子，另通知32歲陳姓男子到案說明。

警方調查，32歲吳姓嫌犯（圖）在淡水據點負責下藥、毆打被害人。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月10日

警方初步調查，傅女是詐騙集團重要幹部，輩份頗高，連「茶董」陳樺韋也尊稱她為「大姐」，她除負責面試集團成員，還負責審核、控管被害人帳戶等文書工作。

另外，警方調查，32歲吳男遭陳樺韋吸收為成員後，在淡水據點負責下藥、毆打被害人；27歲吳男涉嫌參與南投棄屍行動；陳男在陳樺韋指示下，負責承租淡水、中壢2處據點。

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警方昨天晚間依殺人、組織犯罪、詐欺與妨害自由等罪嫌將傅女與2名吳男移送檢方偵辦，檢察官複訊後向法院聲押禁見。

法官訊問後認為，傅女與2名吳男均涉犯私行拘禁、加重強盜、加重詐欺、非法使人施用第三級毒品等罪，傅姓女子還另涉犯私行拘禁致死罪：3人嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人、湮滅證據、反覆實施之虞，均裁定羈押並禁止接見通信。（編輯：張銘坤）1111110