男子攜玩具槍現身桃園造勢場 府：總統當時尚未抵達

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）總統蔡英文今天晚間出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬大園、觀音、新屋聯合後援會成立，警方在活動開始前，發現一名男子形跡可疑，甚至拿出玩具槍揮舞，旋即被警方逮捕並以妨礙公務罪送辦。

總統府發言人張惇涵晚間表示，事發當時總統尚未抵達活動現場，相關維安單位並全程掌握狀況；總統及總統府感謝警察同仁執勤辛勞，總統安全無虞，請各界放心。

大園分局今天晚間告訴中央社記者，24歲江姓男子是在晚間6時許抵達活動現場，當時總統蔡英文、內政部長徐國勇等人都尚未抵達，警方見男子形跡可疑主動上前盤查，沒想到江姓男子情緒激動不配合警方盤查，並拿出疑似槍枝向警方揮舞。

大園分局員警見狀立即上前制服男子並奪下槍枝，仔細檢查後發現是玩具槍枝，目前已逮捕男子，案情正在釐清中，將依照妨礙公務罪進行調查並移送法辦。

對此，總統府發言人張惇涵表示，今晚6時許，桃園市警局大園分局警察同仁，於執行維安勤務時查獲有民眾攜帶玩具槍一把，隨即查扣玩具槍，並將該名民眾依法移送檢警單位偵辦。

張惇涵表示，事發當時總統尚未抵達活動現場，相關維安單位並全程掌握狀況；總統及總統府感謝警察同仁執勤辛勞，總統安全無虞，請各界放心。（編輯：林克倫）1111110