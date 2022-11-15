前警政署政風室主任豪宅歡唱 高檢署分案調查

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（中央社記者蕭博文、劉世怡台北15日電）前警政署政風室黃姓主任遭爆受邀到北市某豪宅唱歌，事發後歸建高檢署擔任檢察官。高檢署表示，今天將分調字案針對黃姓檢察官進行行政調查，並擇期約詢釐清始末。

另方面，廉政署視察室昨天已赴內政部政風處及警政署政風室調卷及詢問相關人員，以調查還原黃姓檢察官是否出入豪宅等處，相關行為有無違反廉政倫理規範、檢察官倫理規範等，後續會與高檢署協調約詢黃姓檢察官說明。

鏡週刊報導，警政署政風室2020年在餐廳辦尾牙，不少警界高層出席；某警界高層後來邀約到台北市信義區某豪宅唱歌，包括台灣新北地方檢察署王姓檢察官與時任警政署政風室黃姓主任都出席。

報導並指出，同年7月，黃姓與王姓檢察官也受警方邀請到一處銀樓地下室唱歌，2人都稱是檢警出席歡唱聯誼，沒有外人與會。

法務部獲悉後，責令廉政署進行相關調查，由內政部政風處依法查處中，遭指涉的黃姓檢察官則歸建高檢署，靜候調查。

高檢署表示，今天就會分調字案指派專責檢察官進行調查，待蒐集資料、釐清疑點後，將約詢黃姓檢察官說明。

另方面，同遭指涉的新北檢王姓檢察官，已由新北檢分案調查中。（編輯：李亨山）1111115