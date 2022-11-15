選舉投票倒數11天 花蓮查獲首宗幽靈人口案

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花蓮檢調警查獲縣內首宗幽靈人口案，鳳林鎮有8人涉嫌以遷戶籍至某里民戶籍內方式，欲使特定里長、代表、鎮長候選人當選，檢方諭知立悔過書或支付3至5萬元緩起訴處分金，其餘請回。圖為花蓮地檢署。中央社記者李先鳳攝 111年11月15日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮檢調警查獲縣內首宗幽靈人口案，鳳林鎮有8人涉嫌以遷戶籍至某里民戶籍內方式，欲使特定里長、代表、鎮長候選人當選，檢方諭知立悔過書或支付3至5萬元緩起訴處分金，其餘請回。

花蓮地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官陳宗賢等指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣警察局鳳林分局、內政部警政署花蓮港務警察總隊，昨天上午持法院核發的搜索票，對游姓被告等2人住處共2個地點執行搜索，並依據經清查的戶籍遷移資料，通知鳳林鎮轄內可疑為幽靈人口之被告及證人共20人到案。

經檢察官訊問後，認游姓被告等共8人均涉犯妨害投票未遂罪嫌，依犯罪情節分別諭知立悔過書或支付新台幣3至5萬元緩起訴處分金；其餘被告及證人則均請回。

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花蓮地檢署說明，本件游姓被告等8人涉嫌於今年5月至7月間，以虛偽遷徙戶籍方式遷入鳳林鎮某里民的戶籍內，藉此欲使特定里長候選人、鎮民代表候選人、鎮長候選人順利當選，涉犯妨害投票未遂罪嫌；經檢調警多日蒐證，發動搜索及通知相關被告及證人到案詢（訊）問，並扣押相關證據。

花蓮地檢呼籲，將嚴密清查鎖定可疑之虛設戶籍人口對象，凡意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，不論既遂或未遂，最高可判處5年有期徒刑，民眾切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1111115