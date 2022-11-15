更多編輯台推薦新聞：
拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物
運動

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物

中職25人符合自由球員資格 陳俊秀A級最大咖
運動

中職25人符合自由球員資格 陳俊秀A級最大咖

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

選舉投票倒數11天 花蓮查獲首宗幽靈人口案

2022/11/15 14:28（11/15 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮檢調警查獲縣內首宗幽靈人口案，鳳林鎮有8人涉嫌以遷戶籍至某里民戶籍內方式，欲使特定里長、代表、鎮長候選人當選，檢方諭知立悔過書或支付3至5萬元緩起訴處分金，其餘請回。圖為花蓮地檢署。中央社記者李先鳳攝 111年11月15日
花蓮檢調警查獲縣內首宗幽靈人口案，鳳林鎮有8人涉嫌以遷戶籍至某里民戶籍內方式，欲使特定里長、代表、鎮長候選人當選，檢方諭知立悔過書或支付3至5萬元緩起訴處分金，其餘請回。圖為花蓮地檢署。中央社記者李先鳳攝 111年11月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮檢調警查獲縣內首宗幽靈人口案，鳳林鎮有8人涉嫌以遷戶籍至某里民戶籍內方式，欲使特定里長、代表、鎮長候選人當選，檢方諭知立悔過書或支付3至5萬元緩起訴處分金，其餘請回。

花蓮地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察官陳宗賢等指揮法務部調查局東部地區機動工作站、花蓮縣警察局鳳林分局、內政部警政署花蓮港務警察總隊，昨天上午持法院核發的搜索票，對游姓被告等2人住處共2個地點執行搜索，並依據經清查的戶籍遷移資料，通知鳳林鎮轄內可疑為幽靈人口之被告及證人共20人到案。

經檢察官訊問後，認游姓被告等共8人均涉犯妨害投票未遂罪嫌，依犯罪情節分別諭知立悔過書或支付新台幣3至5萬元緩起訴處分金；其餘被告及證人則均請回。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮地檢署說明，本件游姓被告等8人涉嫌於今年5月至7月間，以虛偽遷徙戶籍方式遷入鳳林鎮某里民的戶籍內，藉此欲使特定里長候選人、鎮民代表候選人、鎮長候選人順利當選，涉犯妨害投票未遂罪嫌；經檢調警多日蒐證，發動搜索及通知相關被告及證人到案詢（訊）問，並扣押相關證據。

花蓮地檢呼籲，將嚴密清查鎖定可疑之虛設戶籍人口對象，凡意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，不論既遂或未遂，最高可判處5年有期徒刑，民眾切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1111115

陳宗賢
花蓮1里長參選人免費洗車涉賄選 3萬元交保
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族