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不滿申辦業務久候 男研究生恐嚇勞動部遭起訴

2022/11/16 15:15
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（中央社記者蕭博文台北16日電）林姓男研究生不滿向勞動部申辦業務等候過久，寫電子郵件到勞動部為民服務信箱，文中提及「我已經知道怎麼做簡易手榴彈」。台北地方檢察署今天偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴林男。

檢警調查，林男就讀台北市某國立大學，他先前曾到勞動部臨櫃申請許可文件，返家等待多日後未獲勞動部通知結果而不滿。

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林男涉嫌於8月間寄送郵件到勞動部為民服務信箱，文中提及「我已經知道怎麼做簡易手榴彈」。勞動部人員獲悉後報警處理，警方循發信網際網路協定（IP）位址追查，懷疑是林男所為，進而比對勞動部監視器畫面與相關證人指證，將林男移送法辦。

偵訊時，林男坦承寫信到勞動部為民服務信箱，也坦承曾提及會製作手榴彈，但辯稱只是表示不滿，並無恐嚇之意。檢察官認為林男辯詞不可採信，涉犯以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安罪嫌，依法起訴。（編輯：戴光育）1111116

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