南投竹山鎮民代表候選人涉買票 遭收押禁見

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）吳姓竹山鎮民代表候選人涉嫌親自或由魏姓樁腳，以1票新台幣500元賄賂選民請求投票支持，檢警昨天拘提吳姓候選人到案，訊後向法院聲請羈押禁見，法院今天下午裁定收押禁見。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，竹山鎮吳姓鎮民代表候選人涉嫌現金賄選，檢察官漏夜偵訊後，認為吳姓候選人、魏姓樁腳違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押吳姓候選人，魏姓樁腳3萬元交保，部分選民已繳回犯罪所得共計3000元。

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南投地檢署指出，吳姓候選人、魏姓樁腳涉嫌於今年11月初起，由吳姓候選人親自或委由魏姓樁腳向竹山鎮有投票權選民以1票500元交付賄賂請求投票支持，查賄團隊昨天上午持搜索票搜索4人、1處所，拘提吳姓候選人並通知選民14人到案釐清，因仍有多名證人未到案，訊後認候選人有勾串證人之虞，向法院聲押禁見。

南投地檢署表示，檢察官陳豐勳、蘇厚仁指揮警政署刑事警察局偵查第六大隊、台中市警察局刑事警察大隊、東勢分局、南投縣警察局刑事警察大隊、竹山分局、調查局南投縣調查站共同偵辦這起賄選案。（編輯：謝雅竹）1111117