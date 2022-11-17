男子虐死領養流浪貓 判賠送養協會21萬元

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（中央社記者蕭博文台北17日電）趙姓男子向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養流浪貓「花生」，卻攻擊牠腹部致死。案經協會求償，士林地院日前判決趙男應賠償協會1萬元財產損失及20萬元律師費。可上訴。

全案起於，家住台北市的趙姓男子於民國108年5月間，向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養流浪貓「花生」及「巧克力」，涉嫌於同年10月間攻擊「花生」腹部等處多次，導致「花生」死亡。

刑事責任部分，趙姓男子被台灣高等法院依動物保護法判處拘役50天，併科罰金23萬元確定。

協會另提起民事訴訟主張，趙姓男子領養「花生」、「巧克力」時，雙方曾簽署愛心認養協議書，約定先由趙男試養半年，若期間無違反協議且貓隻適應環境，半年期滿再讓與所有權。

協會主張，趙姓男子在試養期間即攻擊「花生」致死，請求賠償貓隻價值損失新台幣2萬5467元、精神慰撫金50萬元，趙男並應依認養協議書約定，賠償律師費20萬元。

士林地方法院民事判決指出，趙姓男子故意不法侵害協會的財產權，應負損害賠償責任，審酌「花生」品種不明、體型正常、年齡為1歲等情狀，判趙男應賠償1萬元的貓隻價值損失。

法官認為，台北市支持流浪貓絕育計畫協會為法人，並無精神痛苦可言，因此駁回賠償精神慰撫金的請求。

另一方面，法官認為，因認養協議書明訂若雙方發生訴訟，有過失的一方應負擔他方律師費，而本案刑事告訴及民事訴訟均因趙男故意侵害貓隻而起，因此判決趙男依協議賠償協會支出的20萬元律師費用。（編輯：李亨山）1111117