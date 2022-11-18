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情侶分手談判施暴砸車 警方逮捕7人送辦

2022/11/18 10:58（11/18 11:46 更新）
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台中市董姓男子與黃姓女子分手後18日凌晨相約談判，黃女率3名男子將董男毆打倒地，隨後董男友人又砸毀黃女一方的車，豐原警分局逮捕黃女等7人，依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月18日
台中市董姓男子與黃姓女子分手後18日凌晨相約談判，黃女率3名男子將董男毆打倒地，隨後董男友人又砸毀黃女一方的車，豐原警分局逮捕黃女等7人，依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月18日
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市董姓男子與黃姓女子分手後今天凌晨談判，黃女率3名男子將董男毆打倒地，隨後董男友人又砸毀黃女一方的車子，豐原警分局逮捕黃女等7人，訊後依法移送。

豐原警分局表示，今天凌晨零時接獲民眾報案，豐原區同安街、惠陽街口發生群眾鬥毆，獲報後出動快打部隊到場，但施暴者已逃離現場，受傷的董姓男子受傷躺在地上，送醫救治。

警方調閱周邊監視器，鎖定了特定犯嫌，在2小時內，將黃女等4人逮捕到案，訊後依法移送。

警方調查，黃女和董男分手後，2人相約談判發生口角，黃女一方對董男拳打腳踢，董男遭毆倒地，黃女一行人離去，警方事後將4人逮捕歸案。

未料，黃女一行人在派出所應訊時，董男另3名友人竟砸毀黃女車子，警方在1小時後逮捕3人，訊後，一行人等依組織犯罪防制條例及刑法聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪法辦。（編輯：郭諭儒）1111118

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