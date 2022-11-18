花檢查獲2起送禮賄選案 5人起訴2人交保

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮新城村林姓村長候選人涉送禮買票賄選案，連同3名樁腳、收賄選民共5人被起訴；另外，花蓮縣第3選區沈姓議員候選人也因送禮遭查獲，花蓮地方法院諭知新台幣20萬元具保，呂姓助選員則10萬元交保。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，新城村林姓村長候選人7月至9月間，親自或透過樁腳贈送電風扇、潔膚皂及茶葉等物品給選民尋求支持，檢警10月27日發動搜索，並向法院聲押禁見劉姓樁腳獲准。

花檢指出，全案經偵查後，認為林姓村長候選人、劉姓樁腳等4人共同涉犯選罷法投票交付賄賂等罪嫌；另外，曹姓被告涉犯刑法投票收受賄賂罪嫌，依法對林員等5人提起公訴。

此外，檢察官羅美秀指揮花蓮縣調查站等單位，11日搜索花蓮第3選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）沈姓縣議員候選人住處及競選總部等2處，通知12人到案說明。

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花蓮檢方調查，沈員涉嫌於登記參選後，利用關懷弱勢民眾時贈送冷凍海鮮及肉類食品，同時發送競選文宣及言詞拜票，尋求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

花檢指出，經檢察官訊問後，認沈員、呂姓助選員共同涉犯行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，聲押遭駁回，檢察官提起抗告，台灣高等法院花蓮分院16日裁定撤銷原裁定，花蓮地院今天重新裁定，諭知沈員具保20萬元，呂員具保10萬元，且均限制住居，不得與本案其他被告、相關證人有直接或間接聯繫等行為。（編輯：謝雅竹）1111118