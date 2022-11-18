雲林查獲2起現金買票 候選人和樁腳收押

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林地檢署查獲2起現金買票，其中古坑鄉某村吳姓村長候選人拚連任，以每票1000元為代價行賄，檢方認為吳姓村長候選人和其樁腳2人罪嫌重大向法院聲押獲准。

雲林地檢署檢察官蔡如琳昨天指揮專案小組，約談古坑鄉某村67歲吳姓村長候選人及其高楊姓女樁腳、吳賴姓女樁腳等9人到案，並查扣賄款現金新台幣1萬6000元。

檢方調查，吳姓村長候選人為尋求順利連任，涉嫌以每票現金1000元的對價，透過樁腳向選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持特定候選人。

經檢方複訊後，認為吳姓村長候選人及4名樁腳涉嫌犯罪嫌疑重大，並有羈押的必要，向法院聲請羈押，法院裁定吳姓村長候選人和高楊姓女樁腳羈押禁見，其他3名樁腳已交代案情，予以請回。

另雲林地檢署7日約談台西鄉某鄉長候選人林姓樁腳涉嫌現金買票，檢方以罪嫌重大向法院聲請羈押獲准，近日案件有所突破，檢警依其供述，昨天出擊約談上游78歲林姓樁腳及選民等19人到案說明。

經檢方複訊後，認為林姓樁腳罪嫌重大，諭令20萬元具保候傳，其餘人無保請回。（編輯：郭諭儒）1111118