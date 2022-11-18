更多編輯台推薦新聞：
歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟
國際

歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

雲林查獲2起現金買票 候選人和樁腳收押

2022/11/18 15:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林地檢署查獲2起現金買票，其中古坑鄉某村吳姓村長候選人拚連任，以每票1000元為代價行賄，檢方認為吳姓村長候選人和其樁腳2人罪嫌重大向法院聲押獲准。

雲林地檢署檢察官蔡如琳昨天指揮專案小組，約談古坑鄉某村67歲吳姓村長候選人及其高楊姓女樁腳、吳賴姓女樁腳等9人到案，並查扣賄款現金新台幣1萬6000元。

檢方調查，吳姓村長候選人為尋求順利連任，涉嫌以每票現金1000元的對價，透過樁腳向選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持特定候選人。

經檢方複訊後，認為吳姓村長候選人及4名樁腳涉嫌犯罪嫌疑重大，並有羈押的必要，向法院聲請羈押，法院裁定吳姓村長候選人和高楊姓女樁腳羈押禁見，其他3名樁腳已交代案情，予以請回。

另雲林地檢署7日約談台西鄉某鄉長候選人林姓樁腳涉嫌現金買票，檢方以罪嫌重大向法院聲請羈押獲准，近日案件有所突破，檢警依其供述，昨天出擊約談上游78歲林姓樁腳及選民等19人到案說明。

經檢方複訊後，認為林姓樁腳罪嫌重大，諭令20萬元具保候傳，其餘人無保請回。（編輯：郭諭儒）1111118

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族