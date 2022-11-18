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禁止性私密影像散布 民團籲完善數位性暴力修法

2022/11/18 17:39
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（中央社記者林長順台北18日電）時力台中市議員候選人吳佩芸多年前私密影片遭外流，婦援會、民間司改會今天發布聲明，嚴厲譴責散播他人性私密影像的行為，並呼籲政府盡速完成性私密影像「四法聯防」修法。

法務部、衞福部及內政部等跨部會密切合作，日前提出「四法聯防」修法，包括刑法、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、犯罪被害人保護法修正草案等4項修法，期能有效防制性暴力犯罪。

聲明指出，依婦援會的統計顯示，有高達6成的案件是合意或自願拍攝，而後被用以威脅。但在修法協商中，法務部卻聲稱用現行刑法的「一般恐嚇罪」即足以制裁，此說飽受分朝野各黨立法委員批評，衛福部也未表支持。

民間團體認為，僅用現行法處理，無法凸顯此類犯罪性質的嚴重性，且未考慮被害人隨時處於被迫發生性關係、行動遭控制的高度危險情境，而有將「恐嚇散布性私密影像罪」納入新罪章的需求。

民間團體呼籲，政府應盡速解決立法僵局，通過包含「恐嚇散布性私密影像罪」的「四法聯防」草案，才能完整保護被害人。

聲明表示，觀察過往案例發現，數位性暴力被害人經常在下架、取回性私密影像時遭遇困難，無法禁止散布。

民間團體認為，「四法聯防」草案雖有課予網路平台業者下架的義務，並有「刑事保護命令」可資運用。但實際上卻難以下架「境外」影像，且「刑事保護命令」的要件過苛，僅限於涉有羈押原因的案件，恐難立即、有效地保障被害人。

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民間團體主張，為遏止數位性暴力的猖獗，在所有性私密影像犯罪的案件中，被害人都可以向法院聲請「刑事保護令」，由法院命加害人移除其上傳影像，以免新法通過後仍留有保護破口。

聲明指出，九合一大選即將於26日進行投票及開票，有候選人過去的私密影片卻在此刻遭到外流，更顯示數位性暴力修法的迫切，民間團體呼籲，民眾切勿成為數位性暴力的幫兇，不要下載、轉傳、分享，進而造成並擴大被害人的二度傷害。（編輯：張銘坤）1111118

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