查情敵個資並持鐵鎚砸車 員警判降2級改敘

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（中央社記者林長順台北20日電）原淡水警分局李姓員警不滿前女友與林姓男子交往，利用公務系統查詢林男個人資料，並持鐵鎚砸林男車輛。法院判李男1年徒刑，緩刑3年。懲戒法院判李男降2級改敘。可上訴。

判決指出，李男原本任職新北市警察局淡水分局水碓派出所，他於去年得知前女友分手後與林姓男子交往，竟在派出所利用桌上型電腦，多次登入智慧分析決策支援系統（AI）、車籍資訊系統（TA2）、M-Police系統，蒐集林男的住處、車牌等個人資料。

判決表示，李男得知林男個資後，去年2月25日凌晨前往淡水區某社區地下停車場，手持鐵鎚敲擊林男的自用小客車前擋風玻璃、右後車窗及右後照鏡。林男發現車子被砸後報警處理，警方調查後，意外查出是自己人所為。

李男於偵審期間坦承犯案，士林地方法院依違反個人資料保護法等罪，判刑1年，緩刑3年。新北市政府警察局認為李男違失情節重大，事證明確，移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，審酌李男違法查詢他人個人資料，並持資訊找到林男住處，進而毀損林男車輛洩憤，但已經與被害人林男和解，林男表示不再追究，判決李男降2級改敘。全案可上訴。（編輯：李亨山）1111120