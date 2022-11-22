金門太湖水文調查員落水 命危送醫搶救

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金門縣金湖鎮太湖水域22日發生1名水文調查員在進行水文監測作業時溺水案，軍警消全力搜救，歷時4個多小時搜索後尋獲溺者，已呈現OHCA（到院前心跳停止）狀態。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年11月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣太湖水域今天發生1名水文調查員在進行水文監測作業時溺水，軍警消歷時4個多小時搜索後尋獲溺者，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，被火速送往金門醫院搶救。

縣消防局發布新聞表示，上午8時52分獲報，陳姓水文調查員在太湖進行水文監測作業時溺水，消防局立即出動各式車輛11輛、職義消48人進行搶救，金防部也派遣潛水人員8名加入救援行動。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，消防人員8時59分抵達現場，與報案人聯繫得知，這名陳姓男子為承包太湖水域水文監測廠商的探勘人員，執行水上監測時，因操作的遙控無人船疑似卡到樹枝而拋錨於湖中。陳男見狀下水打算協助無人船脫困，未料游到一半不幸溺水，下沉湖中。一旁同事見狀急忙下水救人無果後，緊急通報消防局前來救援。

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陳國瑋表示，救援車組確認疑似落水點後，立即標定浮球實施圓形搜索，並用無人機實施湖面及岸際搜索。搜索過程中消防局長呂英華、縣議員蔡水游及自來水廠廠長張武達也到現場關心。

消防局表示，經過26人次執行18趟潛水搜尋後，下午1時27分尋獲溺者，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，由救生艇將溺者送往岸際，交由救護人員接手，立即送往醫院救治。（編輯：謝雅竹）1111122