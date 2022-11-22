與機車碰撞忘拉手煞車 汽車續行撞上店家鐵捲門

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣金城鎮民生路22日發生汽機車相撞，事故發生後汽車駕駛急於下車查看，忘了拉手剎車，以致車子持續滑行，撞上路旁店家鐵捲門，所幸未釀成其他交通事故。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年11月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣金城鎮民生路今天發生汽機車碰撞事故，汽車駕駛急於下車查看，忘了拉手煞車，以致車子持續滑行，撞上路旁店家鐵捲門，所幸行經車輛都放慢速度，未釀成其他交通事故。

金門縣警局發布新聞表示，上午10時40分許，林姓女子駕駛自小客貨車由民生路45巷內直行往民生路方向行駛，與對向范姓男子騎乘普通重機車發生碰撞，事故發生後，林女急於下車查看，卻忘了將手煞車拉起，車子處空檔狀態。

金城分局一組組長呂世注表示，林女的車子繼續往前滑行15餘公尺，穿過民生路撞上路旁店家鐵捲門才停止。事故造成機車駕駛全身多處擦挫傷送醫，住家鐵捲門損壞，所幸當時行經此路段的車輛都放慢速度，未釀成其他交通事故。

呂世注表示，雙方駕駛經警方實施酒測，都沒有飲酒情形，肇事原因由金城分局釐清。（編輯：郭諭儒）1111122