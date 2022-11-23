嘉義再傳里長賄選 1樁腳遭羈押、1候選人被聲押

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義地檢署昨天指揮警調查獲數起賄選案，大林鎮某里長候選人樁腳簡姓男子因有串證之虞，檢方聲押獲准；嘉義市某里長候選人黃姓男子與妻子涉現金賄選，2人今天遭聲押。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢方昨天指揮嘉義縣警察局民雄分局及移民署嘉義縣專勤隊，偵辦大林鎮某里長候選人樁腳簡男，涉嫌交付選民每票新台幣1000元現金買票案。

經傳喚、通知簡男及選民等人到案，檢方昨天晚間複訊後，認為簡男涉及選罷法罪嫌重大，有羈押原因及必要性，昨天深夜向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，到案選民11人請回。

嘉義地方法院表示，簡男涉及賄選罪嫌疑重大，考量簡男並非候選人，需進一步調查是否受他人委託、指示。且簡男否認犯行，與證人所述不合，有勾串共犯或證人可能，因此，有羈押必要性，裁定羈押。

檢方昨天指揮調查局嘉義市調查站、嘉義市警察局偵辦嘉義市第一選舉區某議員候選人樁腳即某里長候選人黃姓男子及其妻子黃姓女子2人，涉嫌透過鄰里、親友關係，交付每票1000元現金向選民買票案。

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警調昨天拘提里長候選人黃男及其妻子黃女到案，並傳喚多名選民，經檢方訊問後，認為黃男夫婦涉及選罷法罪嫌重大，均有羈押原因及必要性，今天凌晨向嘉義地院聲請羈押禁見，到案選民7人請回。

另外，檢方昨天指揮嘉義縣警察局民雄分局、移民署嘉義縣專勤隊及調查局嘉義縣調查站，偵辦民雄鄉某鄉民代表候選人的樁腳陳姓男子，涉嫌交付選民每票500元現金買票案，經搜索、拘提陳男及傳喚選民等到案，檢方複訊後，諭令陳男3萬元交保，到案選民8人請回。（編輯：方沛清）1111123