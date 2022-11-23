台南議員候選人宣傳車與機車碰撞 75歲女騎士不治

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民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車23日在關廟區一處路口與一輛機車發生碰撞，75歲女騎士倒地送醫不治。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月23日

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車今天上午11時許在關廟區一處路口與一輛機車發生碰撞，75歲女騎士倒地送醫不治，事故原因由警方釐清中。

台南市政府消防局於上午11時許獲報，關廟區大仁街與大富街口有市議員候選人宣傳車與機車碰撞，消防人員到場發現75歲女騎士心肺功能喪失，立即急救並由救護車送往醫院，但最後仍宣告不治。

肇事車輛為廂型宣傳車，與死者騎乘的機車發生碰撞後壓住機車，滑行至路邊碰上障礙物才停住，肇事原因由警方釐清中。陳皇宇陣營人員到醫院探視並表示，將配合警方調查。（編輯：郭諭儒）1111123