更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台南議員候選人宣傳車與機車碰撞 75歲女騎士不治

2022/11/23 14:29（11/23 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車23日在關廟區一處路口與一輛機車發生碰撞，75歲女騎士倒地送醫不治。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月23日
民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車23日在關廟區一處路口與一輛機車發生碰撞，75歲女騎士倒地送醫不治。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南23日電）民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車今天上午11時許在關廟區一處路口與一輛機車發生碰撞，75歲女騎士倒地送醫不治，事故原因由警方釐清中。

台南市政府消防局於上午11時許獲報，關廟區大仁街與大富街口有市議員候選人宣傳車與機車碰撞，消防人員到場發現75歲女騎士心肺功能喪失，立即急救並由救護車送往醫院，但最後仍宣告不治。

肇事車輛為廂型宣傳車，與死者騎乘的機車發生碰撞後壓住機車，滑行至路邊碰上障礙物才停住，肇事原因由警方釐清中。陳皇宇陣營人員到醫院探視並表示，將配合警方調查。（編輯：郭諭儒）1111123

#陳皇宇
#民進黨
#台南市政府消防局
延伸閱讀
北市議員候選人林婕麗拜票遭毆傷 犯嫌稱心情不好動手陳時中遊行活動男持刀揚言自殘 警辣椒水制止送辦九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看六都選民看這裡！除了造橋鋪路，你家議員還推動哪些提案？

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族