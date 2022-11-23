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宣傳車碰撞機車 騎士不治候選人陳皇宇暫停選舉動作

2022/11/23 18:05（11/23 18:46 更新）
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民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車23日上午在關廟區與機車發生碰撞，78歲薛姓女騎士傷重送醫不治，陳皇宇下午赴醫院探視慰問家屬，也表達將負起責任之意。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月23日
民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車23日上午在關廟區與機車發生碰撞，78歲薛姓女騎士傷重送醫不治，陳皇宇下午赴醫院探視慰問家屬，也表達將負起責任之意。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車，今天上午在關廟區與一輛機車發生碰撞，78歲薛姓女騎士傷重送醫不治，陳皇宇除前往醫院慰問家屬，並宣布暫停選舉動作。

台南市政府消防局於上午11時許獲報指稱，在關廟區大仁街與大富街口有市議員候選人宣傳車與機車碰撞事故，消防人員到場時發現78歲的女騎士心肺功能喪失，立即急救並由救護車送往醫院，但隨後仍宣告不治。

台南市政府警察局歸仁分局指出，宣傳車由李姓男子駕駛，與騎乘機車的薛姓婦人在關廟區大仁、大富街口碰撞，李姓駕駛未受傷，薛姓駕駛受傷送往台南市立醫院仍傷重不治，肇責由警方調查釐清中。

陳皇宇下午發布新聞稿指出，選務車輛發生車禍後，就立即與太太一起前往台南市立醫院向家屬表達慰問、哀悼、並將負起責任之意。

陳皇宇表示，即日起停止個人所有選舉動作，競選團隊也將同步召回所有宣傳車，並取消最後3天的車隊遊行，停止一切移動性選務工作。

陳皇宇指出，民眾失去親人的至痛凌駕個人的勝選，除對家屬表達歉意，也期待支持者個別為他顧票時，能以最靜默的方式進行，共同致哀。（編輯：屈享平）1111123

#陳皇宇
#台南
#環台選情
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