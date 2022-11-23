調查局動員查賄 嘉義縣站偵辦87案居冠

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（中央社記者蕭博文台北23日電）調查局今天表示，針對本次九合一選舉已偵辦564件賄選案，其中以現金、禮品行賄為最多，共27名候選人遭羈押；嘉義縣調查站偵辦87件賄選案，居調查局之冠。

法務部調查局發布新聞稿表示，統計至11月22日止，調查局已偵辦564件賄選案，候選人本人遭羈押者共27人，分別是鄉長候選人2人、縣市議員候選人7人、鄉鎮民代表候選人9人及村里長候選人9人。

新聞稿指出，在564件賄選案中，現金賄選325案，禮品賄選141案，餐飲賄選31案，假藉捐助賄選5案，搓圓仔湯3案，虛偽遷籍16案，選舉賭博7案，免費洗車等其他賄選類型36案。

調查局表示，局長王俊力有感於調查官犧牲家庭生活，發揮使命必達精神，全心投入查賄工作，近日陸續前往嘉義縣、彰化縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣等調查站及東部地區機動工作站頒贈水果禮盒或加菜金。

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調查局指出，嘉義縣調查站、彰化縣調查站各偵辦賄選案數87件、52件，居全局之冠；東部地區的調查站也不落人後，偵辦數起社會矚目鄉鎮長及縣議員賄選案，其中2案縣議員候選人經法院裁定羈押，績效有目共睹。

新聞稿也提到，針對已由檢察官起訴的賄選案件，調查局已在最短時間內報請法務部核發檢舉獎金，呼籲民眾若發現賄選犯行，請即刻與調查局外勤調查處站聯繫，或點選調查局全球資訊網首頁「檢舉專區」的「檢舉專用信箱」提出檢舉。（編輯：張銘坤）1111123