雲林機車雙載2死事故 疑來不及閃避左轉大貨車

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）陳姓男子昨天騎機車載李姓少年，行經雲林縣155縣道與雲162鄉道交叉路口，遇到左轉彎大貨車，陳男疑因閃避不及，連人帶車撞進大貨車車底，陳男和李姓少年送醫後不治，確切肇事原因待釐清。

雲林縣警察局北港分局今天表示，62歲劉姓男子昨天駕駛營業大貨車沿155線公路，由北向南行駛欲左轉，而31歲陳男騎車載15歲李姓少年沿155線公路由南向北直行。

警方指出，陳男疑來不及閃避直接衝撞大貨車，因2人都沒戴安全帽，頭部受創嚴重，送醫後不治；整起事故原因待釐清。

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大貨車的行車記錄器畫面已在網路社群流傳開來，從影像中可見行駛中的大貨車經過交叉路口左轉時，騎車直行的陳姓騎士疑為閃避貨車自摔倒地，下一秒衝進大貨車車底，經過附近的熱心民眾紛紛下車幫忙，2名傷者雖緊急送醫搶救仍回天乏術。

有網友從影片中認出陳姓騎士為艋舺青山宮顧問，平時熱衷參與宮廟事務，活躍在許多廟會活動中，多場場合都能見其身影，被封為廟會紅人，許多至親好友都感不捨。（編輯：陳仁華）1111124