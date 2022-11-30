陳柏諺涉殺害馬來西亞女大生遭起訴 法院裁定羈押

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士林地方法院30日開庭訊問涉嫌殺害馬來西亞籍女大生的凶嫌陳柏諺（灰衣者），訊後裁定羈押。圖為陳柏諺上囚車前抬頭望向提問是否真要與被害人冥婚的媒體，並表示他真的很抱歉，想盡力彌補。中央社記者蕭博文攝 111年11月30日

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（中央社記者蕭博文台北30日電）士檢偵辦馬來西亞籍蔡姓女大生命案，昨天依殺人罪起訴凶嫌陳柏諺，今天移由士院審理。陳嫌表示非常後悔，但辯稱無殺人之意，不知為何蔡女被掐沒掙扎，法官訊問後裁定羈押。

案發後遭羈押的陳柏諺今天遭提解出庭，表示自創品牌是蔡女最大夢想，因此匯款新台幣9萬9999元給蔡女，事後想想兩人準備另覓大套房而有資金需求，案發當天要蔡女先還一些錢遭拒，就去掐住蔡女頸部。

陳柏諺多次表示，他從沒對歷任女友動粗，當時只是想嚇嚇蔡女，心想人被掐脖子應該會掙扎，但直到現在也不知道為何蔡女沒啥掙扎，不知已危及蔡女性命，「然後她就這樣死掉了」。

他說，他承認殺了人，但不是蓄意為之，否則案發前不會帶著蔡女愛吃的西瓜到蔡女住處，也不會帶著筆電去蔡女住處工作，但坦承做錯了，非常後悔難受。

陳柏諺哽咽說，今天是蔡女離去第49天，因為他在看守所每天都念地藏菩薩本願經迴向給蔡女，所以他記得，希望蔡女能離苦得樂，也希望蔡女父母不要悲傷；陳嫌還稱應該沒人記得今天是第49天，隨即遭法官出言提醒，這種說法若讓被害人家屬聽到情何以堪。

陳柏諺說，希望能陪父母過年，服刑後會努力扶養父母與蔡女父母，甚至當蔡女父母的兒子，希望能限制住居；陳嫌辯護律師則表示，陳嫌一時失手造成憾事，若蔡女家屬願意，陳嫌也願意與蔡女冥婚，主張陳嫌沒有羈押原因與必要，請求交保。

但法官認為，陳嫌涉犯殺人重罪，但否認犯行且供述反覆、避重就輕，衡酌後認為有高度逃亡可能性，裁定羈押。

士林地檢署起訴書指出，陳柏諺今年4月間透過IG（Instagram）私訊被害蔡姓女大學生，但兩人並無密集往來。

今年9月起，陳柏諺逐漸萌生殺人想法，曾以手機搜尋「殺女友為度她成佛」等文字，並購買普拿疼等藥物，作為殺人後畏罪自殺之用。

10月3日晚間，陳柏諺主動聯繫蔡姓女大生，兩人相約10月7日碰面，自此密集往來，陳男多次出入蔡女位於台北市士林區的租屋處。

陳柏諺聲稱，10月13日上午10時許，在蔡女租屋處索討9萬9999元遭拒，而心生不滿，徒手掐扼蔡女頸部致死，並以玩偶抱枕遮掩蔡女眼睛。

陳柏諺犯後逃回新北市鶯歌區租屋處企圖尋短，在警方救護期間脫口而出「我殺人了」，全案因而曝光；士檢昨天依殺人罪嫌起訴陳柏諺，請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1111130