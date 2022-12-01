指銀行違法放貸未查證 二審判總編輯5月

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（中央社記者劉世怡台北1日電）168周報108年間報導指稱陽信銀行涉違法放貸，案經銀行提告，檢方認為周報未善盡查證義務，濫用新聞自由保護傘，起訴翁姓總編輯。二審今天依妨害銀行信用罪判翁5月，可上訴。

全案起於民國108年間，168周報報導指稱陽信銀行違法放貸、明知擔保品致和園土地涉訟中卻仍核貸新台幣36億元；陽信銀行認為，報導內容不實，且有損陽信銀行商譽信用，提起告訴。

168周報翁姓負責人兼總編輯到案表示，會對報導內容負全部責任，但報導內容千頭萬緒，不可能面面俱到，他從未拒絕陽信銀行澄清說明，已提供陽信銀行完整說明的權利。

但檢察官認為，168周報未善盡查證事實的義務，對於報導中聲稱財政部發函各家銀行提示致和園土地涉有違法放貸、偽造文書等均無法舉證，有違媒體從業人員公正公允報導的原則，並濫用新聞自由保護傘。

檢察官也查出，致和園土地產權歸屬爭議早已經法院判決確定，並無涉訟違法核貸，依銀行法的妨害銀行信用罪嫌起訴翁男。

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一審依銀行法的妨害銀行信用罪，判翁男5月徒刑，得易科罰金，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，翁男否認犯罪，並辯稱是有相當理由確信為真實。

二審今天認定原審判決並無違誤，翁男涉犯妨害銀行信用罪及加重誹謗罪，依規定，從重依妨害銀行信用罪論罪，審酌他未與陽信銀行達成和解等情形，駁回上訴，仍判5月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：李亨山）1111201