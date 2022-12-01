騙友人赴柬埔寨做代購 警桃機逮一男送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄警日前接獲柬埔寨返國受害人報案，指陳姓友人拐騙前往柬國從事精品代購，警方10月在桃機埋伏將陳男逮捕到案，他應訊時供稱自己也是受害者，不得已才詐騙友人。

高雄市政府警察局少年警察隊日前接獲一名從柬埔寨返國的受害人，報案指遭陳姓友人以詐術拐騙出國從事精品代購，但抵達後即遭當地詐騙集團控制行動，強取護照，脅迫從事詐騙行為，如不服從則遭暴力鞭打，高市警獲報後成立專案小組展開偵查。

高市少警隊經報請高雄地檢署指揮開立拘票，10月22日下午4時許前往桃園國際機場將返國的21歲陳男和另名被害人帶回高雄偵訊，警方訊後將陳男移送高雄地檢署偵辦。

陳男向警方表示，自己也是遭他人欺騙出國代購精品賺錢，因此才夥同另2名友人一同前往，但抵達柬埔寨後即與其他友人分散，且遭脅迫從事網路援交詐欺及博弈詐欺網站，如不從即鞭打成傷，且還未得分文報酬。

陳男指出，自己在柬埔寨期間與各地遭詐的打工仔共睡一大通鋪，行動都由人監管，受不人道對待。經趁隙透過國際救援組織向當地警方報案，才得以獲救返國。

陳男在製作筆錄期間深表後悔，自稱因急於賺錢才失去理智判斷，慶幸在淪為「豬仔、肉票」前得以返國。並直言往後要好好認真工作生活，不會再妄想投機發財。

高市少警隊也呼籲，民眾勿輕信網路標註「免學歷、免經驗、高薪福利、包吃包住」等出國打工廣告，小則傷痕累累狼狽返國，重則淪為「肉票、豬仔」葬於異鄉。（編輯：卞金峰）1111201