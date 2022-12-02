拉法葉犯罪所得135億溯及既往沒收釋憲案 憲法法庭判決合憲

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（中央社記者林長順台北2日電）味全公司、汪傳浦妻子葉秀貞等認為，刑法沒收新制溯及既往有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今年7月間言詞辯論，今天做出111年憲判字第18號判決，刑法沒收新制相關規定合憲。

沒收新制於民國105年7月1日施行。味全公司因油品案，智慧財產法院於106年4月27日認定前味全公司董事長魏應充對98配方調合油部分構成詐欺等罪，判處2年徒刑定讞，另宣告沒收味全公司犯罪所得新台幣3292萬8820元。

味全公司主張，油品案一審判決為105年3月間，沒收新制還沒施行，沒有宣告沒收，因此可見智財法院的判決，就新法沒收效力有回溯，明顯已牴觸憲法之禁止法律溯及既往原則等，不當侵害味全公司的財產權，有違憲疑慮，聲請釋憲。

另外，刑法沒收新制上路首日，檢方追討拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。最高法院總計裁准追討犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定。

葉秀貞及汪家子女認為，最高法院裁定所適用的刑法第2條第2項、第38條之1第2項及第40條第3項規定，有違反憲法第1條、第2條、第8條、第15條、第23條等疑義，聲請法規範憲法審查，憲法法庭11月24日受理，併案審理。

而汪傳浦子女汪家興及3家境外公司聲請法規範憲法審查部分，憲法法庭認為聲請人無法提供合法的驗證文件，因此裁定不受理。（編輯：方沛清）1111202