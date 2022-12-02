更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣溫明回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度
首頁 / 社會

拉法葉犯罪所得135億溯及既往沒收釋憲案 憲法法庭判決合憲

2022/12/2 15:19（12/2 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為拉法葉級巡防艦。（中央社檔案照片）
圖為拉法葉級巡防艦。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）味全公司、汪傳浦妻子葉秀貞等認為，刑法沒收新制溯及既往有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今年7月間言詞辯論，今天做出111年憲判字第18號判決，刑法沒收新制相關規定合憲。

沒收新制於民國105年7月1日施行。味全公司因油品案，智慧財產法院於106年4月27日認定前味全公司董事長魏應充對98配方調合油部分構成詐欺等罪，判處2年徒刑定讞，另宣告沒收味全公司犯罪所得新台幣3292萬8820元。

味全公司主張，油品案一審判決為105年3月間，沒收新制還沒施行，沒有宣告沒收，因此可見智財法院的判決，就新法沒收效力有回溯，明顯已牴觸憲法之禁止法律溯及既往原則等，不當侵害味全公司的財產權，有違憲疑慮，聲請釋憲。

另外，刑法沒收新制上路首日，檢方追討拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。最高法院總計裁准追討犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定。

葉秀貞及汪家子女認為，最高法院裁定所適用的刑法第2條第2項、第38條之1第2項及第40條第3項規定，有違反憲法第1條、第2條、第8條、第15條、第23條等疑義，聲請法規範憲法審查，憲法法庭11月24日受理，併案審理。

而汪傳浦子女汪家興及3家境外公司聲請法規範憲法審查部分，憲法法庭認為聲請人無法提供合法的驗證文件，因此裁定不受理。（編輯：方沛清）1111202

#味全公司
#汪傳浦
#葉秀貞
延伸閱讀
拉法葉案沒收逾4億美元 汪傳浦兒聲請憲法審查遭駁汪傳浦房產以3201萬元拍出 北檢追回犯罪所得頂新問題油求償達成和解 統一超商等受波及公司獲賠1.7億魏應充涉頂新劣油案 另判刑9年2月全案定讞
汪傳浦
沒收新制釋憲案 汪傳浦兒不受理其餘2日宣判
葉秀貞
士林分署12/6拍賣汪傳浦妻房產 底價3053萬元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族