拉法葉案沒收逾135億 汪傳浦妻聲請憲法審查遭駁

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（中央社記者林長順台北2日電）汪傳浦家人拉法葉案被裁定沒收4億8719萬餘美元，汪家聲請法規範憲法審查，味全公司油品案遭裁定沒收犯罪所得，聲請釋憲。憲法法庭今天判決沒收新制合憲，並駁回汪家聲請。

沒收新制於民國105年7月1日施行，將刑法「沒收」修正為具獨立性的法律效果，適用於裁判時之法律，並且新增「沒收」專章，不一定要有主刑即可單獨宣告沒收。

智慧財產法院於106年間對味全公司油品案判決，宣告沒收犯罪所得新台幣3292萬8820元。味全公司認為，智財法院判決就刑法沒收效力有回溯，明顯已牴觸憲法之禁止法律溯及既往原則等，有違憲疑慮，聲請釋憲。

另外，檢方追討拉法葉艦案犯罪所得，在沒收新制上路首日，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。最高法院總計裁准追討犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定。

葉秀貞及汪家子女認為，最高法院裁定所適用的刑法第2條第2項、第38條之1第2項及第40條第3項規定，有違反憲法第1條、第2條、第8條、第15條、第23條等疑義，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭今天做出111年憲判字第18號判決，刑法第2條第2項規定：「沒收…，適用裁判時之法律。」其中涉及同法第38條之1第1項及第2項所定沒收部分，不生牴觸憲法罪刑法定原則之問題，無違法律不溯及既往原則及信賴保護原則，與憲法並無牴觸。

憲法法庭指出，刑法規定所涉及的犯罪所得沒收部分，並非刑罰，立法目的在回復合法財產秩序，並非剝奪行為前固有財產；此外，犯罪行為人及非善意第三人關於得依舊法永久保有犯罪所得，其信賴不值得保護，不違背信賴保護原則。

憲法法庭表示，本案的判決主文共7項，格式與過去憲法法庭的慣例不同，針對人民之聲請無理由部分，另為駁回聲請之諭知；針對法官之聲請，則不另為駁回之諭知，而屬歷史新例。（編輯：方沛清）1111202