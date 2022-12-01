拉法葉案沒收逾4億美元 汪傳浦兒聲請憲法審查遭駁

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（中央社記者林長順台北1日電）拉法葉艦案，最高法院目前裁准沒收汪傳浦家人4億8719萬餘美元，汪傳浦兒子汪家興與3家境外公司不服，聲請憲法審查。憲法法庭認為，汪男等委任書文件難認合法，裁定不受理。

前特偵組於民國105年7月1日、刑法沒收新制上路首日追討拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。

台北地方法院一審裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元；高院二審裁定沒收本金及孳息共9億5332萬4920.60美元（約新台幣286億元），應予沒收，雙方均提起抗告。最高法院發回更裁。

高院更一審認定，孳息應從2017年計算，金額為3億4609萬5750.55美元，並認為沒收本金1億7465萬2895.28美元無誤，2個金額相加，准許檢察官聲請沒收追徵本金加孳息5億2074萬8645.83美元（約新台幣145億餘元）。葉秀貞不服，再提抗告。

最高法院去年10月間裁定，原裁定關於孳息部分撤銷，發回高院更裁；原裁定裁准本金1億7465萬2895.28美元部分，抗告駁回確定。最高法院總計裁准追討犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定。

汪家興及3家境外公司認為，最高法院2次裁定，有違反憲法第1條、第2條、第8條、第15條及第23條疑義，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭指出，因汪家興已出境台灣，3家境外公司的營業處所也均在國外，委任訴訟代理人的委任書文件，均應經台灣駐外館處驗證證明，不過，聲請人無法提供合法的驗證文件，因此裁定不受理。（編輯：方沛清）1111201