頂新問題油求償達成和解 統一超商等受波及公司獲賠1.7億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

統清公司民國101年至103年間，向頂新採購油品，加工後提供統一公司、統一超商（圖）公司使用，103年9月，頂新爆發問題油品事件，統清等3家公司受問題油品波及。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）頂新問題油事件，受波及的統清公司等求償逾10億3500萬元，但案件龐雜，審理5年多未結案，經法官多次協商，4日言詞辯論時達成和解，由頂新負責人魏應充等給付1億7000萬元。

彰化地方法院今天發布新聞稿表示，統清公司於民國101年間至103年間，陸續向頂新公司採購油品，加工後提供統一公司、統一超商公司使用，103年9月，頂新公司爆發問題油品事件，統清公司等3家公司受問題油品波及，造成商譽及業務重大損害，請求損害賠償新台幣10億多元，及非財產上商譽損失3500萬元。

彰化地院指出，此案事證繁雜，攻防激烈，歷經多年，法官徐沛然接辦後，會同雙方積極整理爭點，逐一檢視各項事實及證據，簡化爭點形成共識，於8月4日言詞辯論時達成和解，頂新公司及相關負責人魏應充、陳茂嘉連帶給付原告共1億7000萬元；另外，和解成立後，原告依法可聲請法院退還三分之二裁判費共538萬多元。

彰化地院表示，105年11月15日受理案件，因事證龐雜，被告有無侵權行為、原告所受損害及損失利益等重大爭點，雙方攻防激烈，雖經多名法官接續積極審理，歷經5年多仍未能順利結案。

彰化地院指出，法官徐沛然接辦審理後，分別就原告主張損害賠償內容，區分不同油品品項與損害項目，逐一檢視釐清事實及證據，同時勸雙方考量平衡程序利益與實體利益，尋求和解可能性，經多次協商，8月4日達成和解，由魏應充、陳茂嘉等連帶給付1億7000萬元，原告拋棄對其餘被告請求權，並當庭撤告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有關裁判外紛爭處理優點，彰化地院表示，有別於依法裁判，「裁判外」紛爭處理途徑包含和解、調解、仲裁等，著重當事人自主紛爭解決意願，處理程序較為迅速、彈性，且能促使當事人自動履行，避免日後強制執行衍生費用。

法院表示，當事人一方面可追求程序利益，節省上訴救濟時間、費用，迅速解決紛爭，另一方面也可依協商獲取雙方實體利益平衡點，圓滿處理爭議，彰化地院積極加強推動調解，並強化訴訟爭點整理程序，促成當事人形成共識，期盼當事人妥善運用調解、訴訟上和解等制度，圓滿解決紛爭。（編輯：陳仁華）1110809