台藝大博物館未依約完工 遭討1億元捐款獲判免還

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

保麗龍原料廠「見龍化工」創辦人遺孀控告台灣藝術大學（圖）未依約完工「有章藝術博物館」，索討11年前的捐款新台幣1億元。北院日前判決駁回、校方免返還。可上訴。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北6日電）保麗龍原料廠「見龍化工」創辦人廖有章遺孀廖黃香控告台灣藝術大學未依約完工「有章藝術博物館」，索討11年前的捐款新台幣1億元。北院日前判決駁回、校方免返還。可上訴。

台北地方法院判決指出，廖黃香提告主張基於多年情誼在民國100年7月21日與台藝大時任校長黃光男簽訂契約並經公證，約定由她捐贈新台幣1億元給校方，指定捐款用於新建「有章藝術博物館」。

依約台藝大應將校內藝術博物館更名為「有章藝術博物館」，並於10年內、即110年7月20日前竣工落成，掛牌揭幕。

廖黃香主張，她始終未能了解「有章藝術博物館」的進展，102年透過廖有章社會福利慈善基金會向校方提出退還捐贈款，但校方未退款，且此博物館新建工程在110年11月3日仍未能如願發包，校方也未提出解決方案，因此在110年12月6日委請律師撤銷契約，並提告要求校方返還1億元。

台北地院審理後認為，台藝大未能依契約履約，是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭導致營建物料價大幅上漲，市場也嚴重缺工缺料，不可歸責於校方，廖黃香不得以校方未履行而撤銷契約，其提告主張校方返還不當得利1億元，為無理由，判決駁回。全案可上訴。（編輯：戴光育）1111206