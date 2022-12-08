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國道警察涉性侵少年拍猥褻照 北檢又查出13人受害

2022/12/8 10:44
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（中央社記者林長順台北8日電）原國道公路警察局鄭姓員警涉嫌在台北市公廁性侵少年，並找到大量少年不雅照，共9人受害，11月間依強制性交等罪起訴鄭男。檢察官又找到13名受害者，今天將鄭男追加起訴。

檢警調查，原內政部警政署國道公路警察局第9公路警察大隊鄭姓員警透過網路交友認識這名少年，今年9月間涉嫌在台北市公共廁所性侵對方，被害人提告後，全案曝光。

台北地檢署指揮台北市警察局中正第1分局與國道警察局第9公路警察大隊共同偵辦，9月12日拘提鄭姓員警到案；因涉案情節重大，北檢於9月13日向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

國道警察局於9月13日召開考績委員會議，決議記鄭姓員警2大過並免職、第9公路警察大隊大隊長記小過，並追究其他相關人員考核監督責任。

檢方在鄭男電腦中查獲大量兒童及少年不雅照，並循線查到9名受害者，檢察官11月間依強制性交等罪起訴鄭男，並請法院從重量刑。

檢警清查鄭男手機、電腦中的照片資料，又找到13名受害者，今天將鄭男追加起訴，併由台北地方法院審理。（編輯：張銘坤）1111208

#台北地方法院
#北檢
#國道公路警察局
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國道警察涉性侵少年 北檢起訴求重刑
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