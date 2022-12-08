台中警方掃蕩槍毒 查獲製毒與槍枝改造工廠

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市警方今天表示，經持續擴大掃毒及追查槍枝，日前偵辦2件販毒及違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，查獲製毒與槍枝改造工廠，涉案的羅男等8人經警方詢問後都依法送辦。

台中市政府警察局刑警大隊今天發布新聞稿表示，中市刑大及豐原警分局等單位接獲民眾檢舉指，羅姓及許姓男子等人涉嫌經營槍毒工廠，經組成專案小組監控蒐證後，日前持搜索票兵分多路執行搜索，帶回羅男與共犯等6人到案。

辦案人員並在現場查扣毒品海洛因、安非他命、愷他命、大麻、毒品咖啡包、毒品原料數公斤及分裝器具，並查獲集團經營改造槍械，查獲長槍3枝、短槍5枝、電擊槍1枝、子彈86顆等槍械，及電鑽、砂輪機等改造槍械工具與部分零組件半成品。

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警方並查出，羅男組成的犯罪集團也涉嫌經營網路博弈推廣機房，於其中一處據點查獲電腦主機6台、電腦螢幕10台、平板1台、手機36支、現金新台幣47萬餘元等證物。

此外，刑大偵七隊日前也接獲檢舉指出，蕭姓男子常於中部地區販賣第一、二級毒品並持有槍械，日前另案經搜索偵辦後，現場除查獲長槍1枝、短槍3枝、子彈120顆，以及毒品海洛因、安非他命等證物，並在蕭男住處另案逮捕逃亡逾4個月的陳姓通緝犯，都被一併依法送辦。（編輯：黃世雅）1111208