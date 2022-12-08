免費法律諮詢涉賄遭選前拘提 鄉代落選人控告檢警

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花蓮光復鄉民代表落選人鍾貴雄因選舉期間免費提供法律諮詢，檢警以涉賄為由將他拘提帶回調查。鍾貴雄不滿選情及名譽受損，8日到花蓮地檢署按鈴控告檢警違反刑事訴訟法等罪。中央社記者張祈攝 111年12月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復鄉民代表落選人鍾貴雄因選舉期間免費提供法律諮詢，檢警以涉賄為由將他拘提帶回調查。鍾男不滿選情及名譽受損，今天控告檢警違反刑事訴訟法等罪。花檢指出，依法受理。

鍾貴雄接受媒體聯訪指出，過去8年任職立法委員、議員助理期間，都有提供法律諮詢服務，因沒有律師執照，僅提供初步諮詢及撰狀服務，沒有收費，參選期間也照常服務，非選區的原住民或鄰近的新住民都會服務，沒有特定性。

鍾貴雄指出，免費法律諮詢可避免司法資源浪費，結果卻讓他成為受害者，質疑檢警在無實足證據證明情況下，就對他開立拘票拘提10小時，且在選前3天到服務處拘提，「選民都看到了我被上銬，我怎麼選舉」。

鍾貴雄認為，檢警逾越自由心證的法定職權，違反執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法、刑事訴訟法及警察職權行使法等罪，影響選情並對他的人格造成極大損害。

鍾貴雄指出，這是司法打壓正義，不是司法伸張正義，雖然落選已是事實，但人格權不容抹滅，盼司法能還給他公道。

花蓮地檢署發布新聞資料回應，鍾姓被告因在網路上提供免費撰狀等法律服務，同時向鄉親尋求拜票支持，涉犯投票行賄等罪嫌，檢警持拘票執行拘提，為減省解送路程對被告的不便，由檢察官前往鳳林警分局訊問，訊後請回。

花檢指出，對於鍾姓被告所提申告，會依法受理，至於鍾姓被告涉嫌違反選罷法案件仍在偵辦中，不便對外說明。（編輯：謝雅竹）1111208