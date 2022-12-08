魚池分隊新建廳庫啟用 消防員擺脫老舊狹小環境

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南投縣消防局魚池分隊原有廳舍老舊、空間小，南投縣政府另尋魚池鄉瓊文巷一塊土地並編列預算新建廳舍，8日落成啟用，提供消防人員更舒適執勤環境。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投縣消防局魚池分隊原有廳庫老舊、空間小，南投縣政府另尋魚池鄉瓊文巷一塊土地並編列3500萬元新建廳庫，民國109年8月動工，今天落成啟用，提供消防人員更舒適執勤環境。

魚池鄉擁有許多觀光景點，轄區南投縣消防局魚池分隊肩負救災、救護任務，也要支援日月潭相關救援勤務，但分隊廳庫老舊且空間狹小，繼日月潭分隊新建廳庫10月落成後，魚池分隊新建廳庫今天揭牌啟用，南投縣長林明溱、消防局長林聰吉、地方人士出席典禮。

林明溱致詞表示，南投是觀光大縣，魚池鄉多以觀光旅遊業為主，且遊客很多，但舊有分隊廳庫老舊、空間狹小，無法因應人車及救災器材增加，為保障魚池鄉居民及每年增加的遊客生命財產安全，另尋地點新建廳庫，經多方奔走取得魚池國小附近一塊土地。

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林明溱也說，10月才主持日月潭消防分隊新廳庫落成，今天又親眼看到鄉親期盼20多年的魚池消防分隊也有美輪美奐、功能齊全的新家，他的縣長任期雖只剩10多天，但可很篤定對南投鄉親說：「我當縣長想替南投縣民做的大小事，幾乎都做到了」，可以安心卸任。

根據消防局資料，縣府107年編列新台幣180萬元、108年編列1520萬元、109年編列1800萬元，總經費3500萬元，109年8月3日動工興建，廳庫為3樓格局，總樓地板面積1342平方公尺，增加消防救災車輛及裝備器材停放空間，並提升消防人員執勤環境。（編輯：謝雅竹）1111208