高雄大寮街頭槍擊案 1人中彈住院23天仍不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄大寮上月發生3車追逐2車槍擊案，侯姓、翁姓駕駛受傷。其中侯男雖經搶救取出子彈，仍在住院23天後的12月1日宣告不治。目前涉案8嫌已遭雄檢聲押獲准。

高雄市大寮區11月8日清晨發生槍擊案，警方14小時內先在台東逮捕5名涉案犯嫌，林姓犯嫌9日凌晨又持6把槍投案，同天下午還有胡姓共犯也向警方投案；警方另在8日抓到傷者同夥葉姓男子。統計雙方共8人涉案。

不過，其中的侯姓駕駛案發當時開著白色轎車，頸部遭子彈擊中自撞電線桿，意識不清送往高雄長庚紀念醫院急救，並經手術取出子彈，中間更一度病況穩定轉往普通病房。不料在住院23天後，侯男12月1日仍因病況突然惡化，搶救不治。

全案起於高雄大寮區台88線高架橋下大明街229巷前，11月8日清晨近4時發生槍響，2輛自小客車行駛間遭3輛車追逐開槍，造成2輛車的侯姓、翁姓駕駛受傷。警方到場確認共有15個彈殼和彈孔，其中一輛遭槍擊留有4個彈孔、另輛車則有11個彈孔。

高雄市政府警察局刑事警察大隊獲報後共組專案小組，在14小時內於台東縣大武警分局境內，將逃逸的宋姓犯嫌等5人圍捕到案；另外，林姓男子知悉同夥落網後，自知法網難逃，由律師陪同帶著2把長槍、4把手槍、1顆子顆，向林園警分局專案小組投案。

此外，專案小組8日晚間也循線在鳳山區尋獲案發當天車聚的其中一輛車，並在車上查獲2把長槍，86顆子彈，駕駛葉姓男子遭逮後供稱，當天是被通知支援受傷的侯男、翁男人馬，但並未開槍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

投案的林男向警方供稱，雙方是因先前有細故相約談判引爆衝突，當天搭車朝侯男、翁男車輛開槍掃射。但因在台東落網5人其中的沈姓男子也坦承自己有開槍，警方仍在比對相關跡證和證詞，釐清全案經過。

高雄地檢署複訊後，涉案8人對關鍵案情避重就輕，因此依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪犯罪嫌疑重大，向高雄地方法院聲請羈押獲准，並持續向上擴大追查槍枝來源和衝突動機。（編輯：李錫璋）1111208