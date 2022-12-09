台中新社公墓棄屍案 涉案9人遭檢方聲請羈押

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市新社區某公墓昨天發現1具男屍，檢方相驗後不排除死者生前遭凌虐致死，檢警今天逮捕涉案的林男等9人，複訊後依殺人等罪嫌向法院聲押，另帶回1名涉案少年移送少年法庭處理。

台中地檢署今天深夜透過文字稿表示，全案經檢方查出，涉案人成立販售他人金融帳戶供違法使用的犯罪集團，先以高薪誘騙林姓死者配合申設帳戶後提供帳戶，再誘使被害人至特定處所予以拘禁、強盜及凌虐，以取得被害人可利用的帳戶或信用後變賣。

檢方指出，檢警追查後拘捕集團成員林男（25歲）、劉男（31歲）、黃男（20歲）、黃男（24歲）、劉男（20歲）、江男（25歲）、周男（25歲）、蔡男（21歲）、陳男（25歲）等9人及楊姓少年等人到案。

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全案經檢察官訊問後，認定劉男（31歲）、黃男（20歲）涉嫌殺人及遺棄屍體、林男（25歲）涉嫌遺棄屍體；劉男等9人另分別或共同涉嫌傷害、恐嚇、強盜、私行拘禁等罪嫌，有勾串共犯及證人、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押，少年部分另移送少年法庭處理。

新社區第七公墓雜草堆中，8日上午有民眾發現1包大型垃圾，打開後發現內裝1具年約30多歲的男屍，頭部多處血跡，警方初判生前遭到痛毆、凌虐，因未聞到屍臭味，推估死亡時間超過1天，檢方今天相驗解剖遺體，不排除死者生前遭凌虐致死。（編輯：陳正健）1111209