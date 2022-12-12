販毒集團避攔查一度撞警車 警破窗壓制查獲槍毒

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范姓男子組成販毒集團，足跡遍布中部地區，利用網路販售毒品咖啡包，日前遭員警攔查車輛時，企圖猛踩油門衝撞警方，經警方破窗壓制逮捕，並在車上查獲多把槍枝和毒品。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月12日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣警察局刑警大隊今天表示，范姓男子組成販毒集團，足跡遍布中部地區，利用網路販售毒品咖啡包，日前遭員警攔查車輛時，一度倒車衝撞，經警方破窗壓制逮捕，在車上查獲多把槍枝和毒品。

苗栗縣警察局刑警大隊副大隊長馮文義接受媒體採訪表示，近日查緝毒品案件時，獲悉范姓男子與同夥共組販毒集團，平日以販毒維生，販毒網絡遍及中部各縣市，且透過網路社群，販售各種樣式的毒品咖啡包。

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馮文義指出，經報請苗栗地方檢察署蕭慶賢檢察官指揮偵辦，前往頭份市地區跟監、蒐證，發現范嫌所使用之作案車輛，立即加以攔查，但范嫌為了躲避查緝，企圖猛踩油門衝撞警方，員警見狀，強力執法、擊破車窗，把車上范嫌等2人壓制在地。

警方隨後在犯嫌車上起獲毒品彩虹菸13包、咖啡包46包、鎮暴槍1把、空氣槍1把、改造火藥式手槍3把及子彈17發等證物，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請苗栗地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1111212