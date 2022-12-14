士官外遇已婚女子遭記2大過 興訟敗訴

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（中央記者劉世怡台北14日電）陸軍金門防衛指揮部已婚賴姓士官和已婚女子發生婚外情，元配發現向連長告狀而曝光。軍方決議對賴男記2大過懲罰，賴男提行政訴訟請求撤銷，法院日前判他敗訴，可上訴。

台北高等行政法院判決指出，賴男於民國110年2月間與營外已婚A女發生性行為，並於同年3月間發現女方懷有身孕後，決定各自回歸家庭。

女方在同年4月流產並以傳訊息告知賴男。未料，賴男妻子後來看到訊息後，不滿賴男逃避面對她，進而聯繫連長，全案曝光。

軍方召開懲罰評議會，認定賴男行為違反國軍風紀維護實施的「不當情感關係」規定，將賴男記2大過懲罰。

賴男不服提起行政訴訟，主張他在犯後有勇於承擔責任，且軍方沒去考量妻子已宥恕，以及他在軍中近10年，考績均甲等，懲罰處分有違反比例原則。

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判決指出，軍方評議委員投票意見載明，賴男明知雙方有家庭，卻放縱自身情感積極追求A女，與A女發生性行為，使女方懷孕（雖已小產）後，卻不願負責，與女方分手，並以其跟妻子感情不好為由，違背婚姻忠誠義務另尋慰藉，手段不正當，實屬惡劣。

判決指出，妻子是在軍方評議後，才提出陳述書表示宥恕賴男，評議會無從審酌；評議會有踐行程序並在委員一致認同下，做出2大過懲罰決定，並無違誤，判賴男敗訴。可上訴。（編輯：張銘坤）1111214