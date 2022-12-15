男子被控殺害胞兄遭聲押 北院：罪嫌不足飭回

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（中央社記者林長順台北15日電）北市信義區一名楊姓男子去年6月間在自家失蹤，檢警懷疑有房產糾紛的9弟涉重嫌，近日採集到微量血跡與楊男相符，北檢以殺人罪聲押楊9弟。台北地方法院今認罪嫌不足，裁定飭回。

台北市警察局信義分局三張犁派出所於民國110年6月21日接獲女性民眾報案，指57歲的8弟楊姓男子失去聯繫，報請協尋失蹤人口，警方派員會同報案人到楊男位於信義區住所查看，都無人在家，且現場無打鬥痕跡。

警方調閱監視器發現，楊男於去年6月18日中午自外返家，其9弟也於同日傍晚進入楊男住所，直到隔天下午才離開，後續數日僅楊9弟頻繁出入此社區大樓，而楊男則自此人間蒸發、未再出現。

警方進一步追查發現，楊9弟在楊男失蹤後，曾數次帶著行李袋進出楊男住處，且連續數日於深夜背大型行李袋進入台北市虎山，但下山時後背包的內容物卻明顯消失，甚至曾一晚連續入山2次，並於事發後2個月搬家。

楊男的姊姊們後來也向媒體指控，楊男和9弟先前因母親所遺留房產有糾紛，懷疑楊男已遭殺害，甚至被毀屍滅跡。警方懷疑案情不單純，遂報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方去年9月底搜索楊男住處，現場無打鬥痕跡，也沒有明顯跡證，為求慎重，還多次帶警犬、空拍機及透地雷達等物至信義區附近搜山，也曾到廟宇打探楊男是否出家，結果都毫無所獲，全案就此陷入膠著。

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檢警仍持續偵查，再度勘察楊男住處，結果採集到微量血跡與失蹤的楊男相符，另發現有其他關鍵性證據，昨天拘提楊9弟及林姓前妻到案，檢察官訊後依涉殺人罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押，林女則限制住居。

台北地方法院今天召開羈押庭，法官認為，被告否認犯行，且依檢察官所列證據，實無從得知被害人下落、家中血跡之原因及留下時間，被害人是否遭殺害或於何時遭殺害、被告登山所攜帶之物品為何或與被害人有何關連性等，罪嫌不足，裁定飭回。可抗告。（編輯：李亨山）1111215