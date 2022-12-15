投檢偵辦2件縣議員選舉買票案 樁腳分遭收押、交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投地檢署持續積極偵辦賄選，查出1名縣議員當選人、1名縣議員落選人涉嫌透過樁腳買票，涉案樁腳分遭收押或交保；檢方表示，一旦查獲當選人賄選，一定提當選無效之訴。

地方公職人員選舉落幕，中央選舉委員會公告當選人名單，南投地方檢察署查緝賄選不停歇，南投市、名間鄉選區有南投縣議員當選人涉嫌透過樁腳買票，南投地檢署今天傍晚發布新聞稿表示，檢察官廖秀晏查出樁腳現金買票，13日通知蕭姓女樁腳、多名選民說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

投檢指出，蕭姓樁腳以1票新台幣500元向選民買票，請求選民投票支持這名參加縣議員選舉的人士，進一步查出資金來源為陳姓男樁腳，訊後認為蕭姓、陳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，諭知蕭姓樁腳3萬元交保，陳姓樁腳14日遭收押禁見。

檢察官張姿倩偵辦另一件南投市、名間鄉選區縣議員選舉買票案，一名落選者涉嫌透過樁腳買票，檢方13日通知邱姓男樁腳、多名選民說明，查得邱姓樁腳涉嫌以1票500元向選民買票，循線查出資金來源為陳姓女樁腳，訊後諭知邱男限制住居、陳女8萬元交保。（編輯：陳仁華）1111215