鐵皮屋掛油漆行招牌提煉毒品原料 3嫌收押

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台南市政府警察局永康分局17日表示，36歲姚姓男子、34歲卓姓男子、33歲陳姓男子等3人涉嫌以感冒藥提煉成麻黃素，再賣給他人製造安非他命。姚男等人在嘉義承租鐵皮屋提煉麻黃素期間，刻意在屋外放置油漆行招牌仍被警方查獲。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月17日

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（中央社記者張榮祥台南17日電）姚男等人在嘉義鐵皮屋掛起油漆行招牌，卻在屋內提煉麻黃素，再賣給他人製成安非他命，遭台南市警局永康警局破獲起出4萬顆感冒藥及毒品、半成品逾400公斤，涉案3人被收押。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，警方8月獲報有不明男子疑似駕駛自小客車載運製毒器具，跟監蒐證發現36歲姚姓男子、34歲卓姓男子、33歲陳姓男子等3人，涉嫌以感冒藥提煉成麻黃素，再賣給他人製造安非他命。

姚男等人製毒及堆放器具處所多次變更，車輛不斷更換，製造斷點，警方偵辦4個月，14日才兵分2路前往嘉義縣民雄鄉及台南市歸仁區拘提姚男等3人到案，且查扣4萬多顆感冒藥、第四級毒品假麻黃鹼成品122公克、半成品400公斤、及製毒器具、化學原料一批。

警方調查，姚男等人在嘉義承租鐵皮屋提煉麻黃素期間，刻意在屋外放置油漆行招牌，避免刺鼻氣味引人注意，仍被查獲。

警方將姚男等3人移送台南地檢署，南檢昨天訊後聲押獲准。警方將持續查緝姚男等人貨源及流向。（編輯：謝雅竹）1111217